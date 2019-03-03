Покидающим поле футболистам запретили тянуть время

В шотландском Абердине прошло 133-е ежегодное собрание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). В ходе собрания был внесен ряд изменения в правилах, которые вступят в силу уже c 1 июня этого года.

Изменения коснулись следующих футбольных правил:

1. По новым правилам непреднамеренная игра рукой теперь будет наказываться, если футболист забил мяч в ворота или создал голевой момент после случайного попадания мяча в руку.

2. Теперь футболист, которого меняют, должен покинуть поле через ближайшую к нему линию аута, вместо того, чтобы идти через всё поле к скамейке запасных.

3. Уточнены правила о наказании жёлтыми и красными карточками за неспортивное поведение.

4. Отменено правило, согласно которому мяч должен покинуть штрафную площадь при ударе от ворот, прежде чем его коснётся другой игрок команды.

5. Внесены изменения, касающиеся участия игроков атакующей команды в построении стенки, когда игроки соперника мешают защищающимся. Теперь им будет запрещено это делать. Футболисты команды, пробивающей штрафной удар, будут должны располагаться минимум в одном метре от стенки.

6. При попадания мяча в арбитра в некоторых ситуация будет назначаться «спорный мяч».

7. Во время пенальти вратарям разрешено стоять только одной ногой на линии ворот.

Собрание проходило с участием представителей ФИФА и футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Президент ФИФА Джанни Инфантино и члены IFAB так же отметили улучшение игры с вводом системы VAR.

Следите за руками. ФИФА хочет изменить правила игры

Фото: Global Look Press

Источник: IFAB