В ФИФА прекратили сотрудничество с Диего Марадоной из-за его поведения

Автор: Владимир Шевелев 0

Диего Марадона

ФИФА прекратила сотрудничество с Диего Марадоной. Аргентинец присутствовал на матчах чемпионате мира – 2018 в качестве посла.

Такое решения организация приняла в связи с поведением 57-летнего аргентинца на матче 3-го тура группового этапа между сборными Аргентины и Нигерии (2:1).

После победного гола аргентинской команды Марадона кому-то показывал средний палец, а также кричал на болельщиков, когда нигерийцы сравняли счет.

ФИФА попросила Марадону улучшить поведение, в противном случае пригрозила ему запретом на посещение стадионов ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что ФИФА платит Марадоне по  11,3 тысяч евро за каждый матч ЧМ—2018, который он посещает.

Фото: Global Look Press
Источник: Diariocorreo.pe

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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