В ФИФА прекратили сотрудничество с Диего Марадоной из-за его поведения

ФИФА прекратила сотрудничество с Диего Марадоной. Аргентинец присутствовал на матчах чемпионате мира – 2018 в качестве посла.
Такое решения организация приняла в связи с поведением 57-летнего аргентинца на матче 3-го тура группового этапа между сборными Аргентины и Нигерии (2:1).
После победного гола аргентинской команды Марадона кому-то показывал средний палец, а также кричал на болельщиков, когда нигерийцы сравняли счет.
ФИФА попросила Марадону улучшить поведение, в противном случае пригрозила ему запретом на посещение стадионов ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что ФИФА платит Марадоне по 11,3 тысяч евро за каждый матч ЧМ—2018, который он посещает.
Фото: Global Look Press
Источник: Diariocorreo.pe