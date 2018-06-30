В ФИФА прекратили сотрудничество с Диего Марадоной из-за его поведения

ФИФА прекратила сотрудничество с Диего Марадоной. Аргентинец присутствовал на матчах чемпионате мира – 2018 в качестве посла.

Такое решения организация приняла в связи с поведением 57-летнего аргентинца на матче 3-го тура группового этапа между сборными Аргентины и Нигерии (2:1).

После победного гола аргентинской команды Марадона кому-то показывал средний палец, а также кричал на болельщиков, когда нигерийцы сравняли счет.

ФИФА попросила Марадону улучшить поведение, в противном случае пригрозила ему запретом на посещение стадионов ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что ФИФА платит Марадоне по 11,3 тысяч евро за каждый матч ЧМ—2018, который он посещает.

Фото: Global Look Press

Источник: Diariocorreo.pe

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»