В ФИФА подтвердили внедрение системы видеоповторов на ЧМ-2018 в России

Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок сообщил, что система видеопомощи арбитрам точно будет использоваться на чемпионате мира 2018 года. Испытания системы уже состоялись в 15 национальных лигах, включая Бундеслигу и Серию А, а также на нескольких турнирах ФИФА.

«VAR точно будет использоваться на чемпионате мира в России. На мой взгляд, здорово, что новые технологии приходят в футбол, они делают игру более честной.

Мы ведем переговоры с разными компаниями по внедрению данной системы. Они очень заинтересованы в сотрудничестве с ФИФА», — сказал Ле Флок.

Фото: Global Look Press

Источник: Associated Press