В ФИФА готовы наложить запрет на трансферы «Манчестер Сити»

В ФИФА рассматривают возможность наложения ограничения на трансферы «Манчестер Сити». Такое решение может быть принято из-за нарушений правил осуществления переходов молодых игроков из-за рубежа.

Футболисты Доминик Одуро и Джордж Дэвис в интервью датским СМИ рассказали о том, что выступали за молодежку «горожан» до достижения 18-летнего возраста. Это запрещено правилами ФИФА.

Напомним, что ранее за подобное уже были наказаны «Реал», «Атлетико» и «Барселона».

Фото: Global Look Press

Источник: Telegraph.co.uk