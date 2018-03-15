В ФИФА готовы наложить запрет на трансферы «Манчестер Сити»

Автор: Евгений Морозов 0

Манчестер Сити

В ФИФА рассматривают возможность наложения ограничения на трансферы «Манчестер Сити». Такое решение может быть принято из-за нарушений правил осуществления переходов молодых игроков из-за рубежа.

Футболисты Доминик Одуро и Джордж Дэвис в интервью датским СМИ рассказали о том, что выступали за молодежку «горожан» до достижения 18-летнего возраста. Это запрещено правилами ФИФА.

Напомним, что ранее за подобное уже были наказаны «Реал», «Атлетико» и «Барселона».

Фото: Global Look Press
Источник: Telegraph.co.uk

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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