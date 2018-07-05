В еврокубках разрешили проводить четвертую замену в овертайме

УЕФА объявил о ряде изменений в правилах проведения матчей под эгидой союза. Если матч перейдет в дополнительное время, каждая команда получит право на четвертую замену.

Это будет распространяться на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка Европы, Лиги наций и остальных турниров УЕФА, начиная с сезона-2018/19.

Отмечается, что если команда в основное время произвела менее трех разрешенных замен, то в случае перехода игры в экстра-тайм у него останется право использовать в общей сложности четыре замены.

Также УЕФА разрешит командам задействовать до 12 запасных игроков в ряде своих турниров: Суперкубке УЕФА, молодежном чемпионате Европы (U-21), Лиге наций, Евро-2020 (отборочном и финальном турнире) и женском европейском чемпионате.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды по-прежнему использовать 7 запасных игроков, за исключением финального матча, куда разрешат включить 12 футболистов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»