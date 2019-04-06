В драке из-за шарфа с надписью в адрес Дениса Глушакова серьезно пострадал болельщик «Спартака»

На матче «Спартак» — ЦСКА на трибуне Б произошла потасовка, в ходе которой один из фанатов был сильно избит. Его унесли на носилках в бессознательном состоянии.

Причиной конфликта стал шарф с оскорбительной надписью в адрес Дениса Глушакова. Один из спартаковских болельщиков на трибуне Б держал его растянутым с начала встречи, и в конце первого тайма два других фаната потребовали убрать убрать шарф. Завязалась драка три на три, участников разняли, но в перерыве обладатель шарфа вновь ввязался в потасовку.

В результате его другу разбили нос, а сам он получил множество ударов и упал без сознания. С трибуны пострадавшего унесли на носилках, пока о его состоянии не сообщается.

Центральный матч 2-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА проходил на стадионе «Открытие Арена» и завершился победой гостей со счетом 2:0. Дублем в составе армейцев отметился Арнор Сигурдссон.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

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