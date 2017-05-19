В Дохе открыли первый стадион ЧМ-2022

Автор: Евгений Морозов 0

Организационный комитет ЧМ-2022 в Катаре объявил об открытии первого объекта чемпионата мира 2022. Об этом сообщают  местные СМИ.

В столице завершилась реконструкция стадиона «Халифа», построенного в 1976 году. В результате строительных работ, начатых в 2014 году, количество мест на арене увеличилось с 50 до 68 тысяч.

В 2019 году «Халифа» примет чемпионат мира по легкой атлетике. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 22 декабря 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Al Arabiya

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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