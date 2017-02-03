В дисквалификации Хакана Чалханоглу виноват его отец

2 февраля ФИФА дисквалифицировала полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу. Сам футболист рассказал, кто виноват в данной ситуации.

«Мне было 17, и я тогда играл в «Карлсруэ». Узнал у друга, что мой отец встречается в Дармштадте с представителями «Трабзонспора». Когда он вернулся домой, то сказал, что я должен подписать контракт с турками. Сейчас он понимает, что допустил серьезную ошибку. Отец очень переживает.

Конечно, он мой отец, но он больше никогда не будет вмешиваться в мои дела», – сказал Чалханоглу.

Напомним, что нарушение произошло в 2011 году. Чалханоглу выступал за «Карлсруэ» и согласовал контракт с «Трабзонспором». Затем он продлил соглашение с «Карлсруэ» и перешел в «Гамбург», что ФИФА признала некорректным и отстранила турецкого футболиста от футбола на четыре месяца за нарушение контрактных обязательств.

В текущем сезоне Хакан провел 15 матчей в Бундеслиге. 6 раз сумел огорчить соперников и 5 раз помог это сделать партнерам. «Байер» находится на 9 месте с 24-мя баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild