В «Динамо» хотят, чтобы Кирилл Панченко стал лучшим бомбардиром

Задачи «Динамо» после чемпионства не закончились. Об этом сообщил защитник бело-голубых Владимир Рыков.

«В команде между собой мы решили, что ставим перед собой задачу не просто выйти в премьер-лигу, а выйти в нее с первого места.

Тренер не даст нам расслабиться, мы продолжаем так же играть. У нас есть еще одна маленькая задача – чтобы Кирилл Панченко стал лучшим бомбардиром. Все в команде этого желают», – заявил Рыков.

Кирилл Панченко и нападающий «Тюмени» Хасан Мамтов делят первую строчку в таблице бомбардиров ФНЛ. У обоих футболистов забито по 22 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com