В дебютном матче Карлоса Тевеса «Шанхай Шэньхуа» вылетел из азиатской Лиги чемпионов

В дебютном матче Карлоса Тевеса за «Шанхай Шэньхуа» клуб потерпел поражение. В результате команда вылетела из азиатской Лиги чемпионов.

Футболисты китайского «Шанхай Шэньхуа» в матче плей-офф азиатской Лиги чемпионов на своем поле уступили австралийскому клубу «Брисбен Роар» со счетом 0:2 и завершили свое выступление в турнире.

В этой встрече в составе хозяев с первых минут на поле появился новичок команды нападающий Карлос Тевес. 32-летний аргентинец отыграл полный матч, но помочь своей команде результативными действиями не сумел.

Тевес перешел в «Шанхай Шэньхуа» в декабре прошлого года и стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом примерно 720 тысяч евро в неделю.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal