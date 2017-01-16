В честь ЧМ-2018 ЦБ РФ выпустил сувенирные монеты

Перед предстоящим чемпионатом мира в России Центробанк РФ сделал подарок футбольным болельщикам. Об этом сообщают отечественные СМИ.

Были изготовлены памятные монеты: серебряная 3-рублевая и золотая 50-рублевая. На монетах изображен рисунок Кубка мира, а также надпись «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». Тираж сувенирных изделий — 300 тысяч и 100 тысяч, соответственно.

Как известно, подобные монеты были созданы и в честь Кубка конфедераций-2017. 3 рубля выпущены 10-тысячным тиражом, 50 рублей — 5-тысячным.

Фото: Global Look Press

Источник: welcome2018.com