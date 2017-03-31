В «Челси» намерены продлить контракт с Антонио Конте

Руководство «Челси» вступило в переговоры с главным тренером Антонио Конте о продлении контракта. Действующее соглашение истекает летом 2019 года, но уже сейчас лондонцы хотят продлить его.

По имеющейся информации, владелец «Челси» Роман Абрамович предлагает 47-летнему специалисту пятилетний контракт с окладом в 15 млн евро за сезон. Кроме того, в договор будет включена сумма отступных в размере 50 млн евро.

Как сообщается, Конте готов продлить контракт, но с отступными в 20 млн евро.

В текущем розыгрыше АПЛ «Челси» после 28 туров занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 69 очков. Ближайший конкурент за 10 туров до конца чемпионата отстает от «синих» на 10 баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport