В «Челси» намерены отбить интерес «Реала» к Эдену Азару

Полузащитник «Челси» Эден Азар может подписать новый контракт с лондонским клубом. Руководство «аристократов» желает перестраховаться на случай повышенного интереса «Реала».

По имеющейся информации, 26-летний футболист сборной Бельгии Эден Азар зарабатывает в «Челси» 200 тысяч фунтов в неделю по соглашению, которое было подписано два года назад.

«Синие» собираются предложить Азару новый контракт на значительно улучшенных условиях, отбив тем самым интерес к игроку со стороны мадридского «Реала».

В нынешнем текущем розыгрыше АПЛ Эден Азар принял участие в 26 матчах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror