В «Челси» готовы заплатить за Головина 30,5 млн евро и не планируют отдавать его в аренду

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 10 тур. ЦСКА — «Ростов» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 16 сентября 2017 г.

«Челси» хочет подписать полузащитника ЦСКА Александра Головина. Лондонский клуб ведет переговоры с армейцами по поводу трансфера 22-летнего футболиста.

ЦСКА озвучил сумму в 30,5 миллионов евро, и «Челси» готов выплатить эти деньги.

Лондонцы не намерены отдавать Головина в аренду в другой клуб на следующий сезон, а рассчитывают, что он поборется за место в основе.

Ранее интерес к Головину проявлял «Ювентус», но вышел из переговоров из-за суммы трансфера.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: The Telegraph 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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