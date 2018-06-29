В «Челси» готовы заплатить за Головина 30,5 млн евро и не планируют отдавать его в аренду

«Челси» хочет подписать полузащитника ЦСКА Александра Головина. Лондонский клуб ведет переговоры с армейцами по поводу трансфера 22-летнего футболиста.
ЦСКА озвучил сумму в 30,5 миллионов евро, и «Челси» готов выплатить эти деньги.
Лондонцы не намерены отдавать Головина в аренду в другой клуб на следующий сезон, а рассчитывают, что он поборется за место в основе.
Ранее интерес к Головину проявлял «Ювентус», но вышел из переговоров из-за суммы трансфера.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: The Telegraph