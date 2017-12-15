В будущем отеле Муссы Дембеле нашли клад ценностью в один млн фунтов

Уникальный случай произошел в Антверпене. В подвале строящегося отеля обнаружен клад.

Находящийся в стадии строительства отель принадлежит футболисту лондонского «Тоттенхэма» Муссе Дембеле. Перед началом работ игрок попросил археологов обследовать здание. Под полом дома были обнаружены фарфоровые, стеклянные и керамические изделия XVIII века.

По оценке археологов, стоимость находки варьируется в размере 1 млн фунтов. Часть клада будет размещена в вестибюле будущего отеля, а остальные находки передадут в музеи города.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun