В Британии гуляния на Масленицу перепутали с проверкой в ультрас

Английская истерия, связанная с поведением российских фанов, достигла предела. Празднования на Масленицу были приняты за боевую подготовку к ЧМ-2018.

Британское издание выдало бои на Масленицу за подготовку российских фанатов к чемпионату мира 2018 года, который пройдёт в России. К статье прилагается видео, на котором запечатлена схватка группы людей, некоторые из них были в национальных костюмах.

На самом же деле кулачные бои являлись частью программы во время гуляний на Масленицу, проходивших в Измайлово.

Ранее британский канал ВВС снял фильм «Армия хулиганов России», в котором дискредитируются российские фанаты.

Нельзя не отметить, что на матче 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» английским болельщикам был оказан радушный прием. Гостям во время матча выдали пледы, чтобы они не замёрзли.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror