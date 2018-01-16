В Бразилии сообщили об интересе «Краснодара» к полузащитнику сборной Перу

Автор: Евгений Морозов 0

«Краснодар» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии проявляют интерес к полузащитнику «Сан-Паулу» Кристиану Куэве. Клубы изучали возможность приобретения 26-летнего футболиста сборной Перу.

В руководстве «Сан-Паулу» об интересе клубов не знают, отмечая, что конкретных предложений не поступало.

Контракт Куэвы с «Сан-Паулу» рассчитан до 2021 года. За бразильскую команду атакующий полузащитник выступает с 2016 года, в 53 матчах забил 9 голов и сделал 10 голевых передач.

За сборную Перу Куэва провел 36 матчей и забил 6 голов. В составе национальной команды вышел на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: Globo Esporte

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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