В Бразилии сообщили об интересе «Краснодара» к полузащитнику сборной Перу

«Краснодар» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии проявляют интерес к полузащитнику «Сан-Паулу» Кристиану Куэве. Клубы изучали возможность приобретения 26-летнего футболиста сборной Перу.

В руководстве «Сан-Паулу» об интересе клубов не знают, отмечая, что конкретных предложений не поступало.

Контракт Куэвы с «Сан-Паулу» рассчитан до 2021 года. За бразильскую команду атакующий полузащитник выступает с 2016 года, в 53 матчах забил 9 голов и сделал 10 голевых передач.

За сборную Перу Куэва провел 36 матчей и забил 6 голов. В составе национальной команды вышел на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte