В «Бордо» переходит защитник «Зенита»

Автор: Владимир Шевелев 0

Вукашин Йованович

«Зенит» и «Бордо» достигли соглашения о переходе 21-летнего сербского защитника Вукашина Йовановича во французскую команду.

Йованович присоединился к сине-бело-голубым в 2016 году и отыграл 25 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги за «Зенит-2». В феврале 2017 года защитник на правах аренды начал выступать за «Бордо», в составе которого провёл 8 матчей во французском чемпионате.

«Зенит» желает Вукашину Йовановичу удачи и успехов в составе новой команды!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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