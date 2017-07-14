В «Бордо» переходит защитник «Зенита»

«Зенит» и «Бордо» достигли соглашения о переходе 21-летнего сербского защитника Вукашина Йовановича во французскую команду.

Йованович присоединился к сине-бело-голубым в 2016 году и отыграл 25 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги за «Зенит-2». В феврале 2017 года защитник на правах аренды начал выступать за «Бордо», в составе которого провёл 8 матчей во французском чемпионате.

«Зенит» желает Вукашину Йовановичу удачи и успехов в составе новой команды!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»