В Беларуси опубликован список 26 участников договорных матчей

Белорусская федерация футбола (АБФФ) опубликовала список лиц, в разной степени причастных к организации договорных матчей в чемпионате Беларуси среди команд высшей и первой лиг. Как сообщила пресс-служба АБФФ, 10 марта в Доме футбола прошла встреча представителей высшей, первой и второй лиг чемпионата страны с сотрудниками Следственного комитета.

Правоохранители рассказали, что следственные мероприятия по каждому из установленных моментов манипулирования результатом игры завершены, и сейчас материалы дела ожидают своей передачи в суд.

Фактологическая база, которая собиралась полтора года, затронула пять матчей высшей и первой лиг.

Следственный комитет назвал имена 26 человек, в той или иной степени причастных к противоправным действиям, в числе которых оказались профессиональные футболисты, инструкторы белорусских клубов, представители тренерского и административного штабов, а также один бывший судья.

В этот список вошли Гаврилов И.А. («Гранит»); Маковский В.М., Лебедев А.Г., Тишкевич А.Е., Порываев А.С., Папуш А.С., Рыжко Ю.А., Алумона А.С., Денисевич И.И., Макар Д.В. (все – «Ислочь»); Желудок В.С, Палазник В.М., Сакович А.А., Гудель Е.А., Жбанков Д.О. (все – «Ошмяны-БГУФК»); Сыроквашко Ю.В., Шуманов С.Г., Журавлев И.В., Напорко А.А., Медведев Д.Т., Тарликовский А.В., Карповский Д.А. (все – «Луч»); Крот С.К. (на тот момент игрок «Сморгони») и Савицкий С.Ю. (бывший футбольный арбитр).

Стоит отметить, что в данном списке отсутсвует игрок «Ошмян» Сергей Булыненок, который был избит во время операции по задержанию подозреваемых в организации договорного матча «Ошмяны» — «Луч» сразу после игры.

В конце января старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Сергей Ванагель заявил, что организаторы договорных матчей в белорусском футболе были связаны с местными криминальными авторитетами.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: официальный сайт «Луча»