В «Барселоне» обсудят возможность приглашения нового главного тренера

Руководство «Барселоны» начало думать о новом главном тренере для команды. Об этом сообщает испанская пресса.

Согласно информации источника, президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу в ближайшие дни встретится со спортивным директором клуба Робертом Фернандесом, чтобы обсудить этот вопрос. До сих пор Бартомеу и его сотрудники склонялись к тому, чтобы убедить нынешнего наставника команды Луиса Энрике продлить контракт с каталонским клубом. Однако в последние дни они начали сомневаться в целесообразности такого развития событий.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» недовольны решениями Луиса Энрике относительно тактики игры, ротации и замен. Кроме того, они уверены, что он по окончании сезона покинет клуб. Контракт тренера в силе до лета 2017 года.

В выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счетом 0:4. Ответная игра состоится 8 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: AS