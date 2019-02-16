В Аргентине прошла церемония прощания с погибшим Эмилиано Салой

Автор: Евгений Морозов 0

Эмилилано Сала

В аргентинском городе Прогрессо прошла церемония прощания с экс-нападающим «Кардиффа»Эмилиано Салой. Событие прошло в здании клуба «Сан-Мартин де Прогресо», где он начал карьеру.

В церемонии участвовали родственники и друзья Салы, а также десятки местных жителей. Около гроба поставили письма и рисунки.

Сала погиб в результате крушения самолета, летевшего из Франции в Уэльс.

О пропаже самолета стало известно 22 января. Два дня поисков полицией Гернси не дали результата.
Семья и друзья Салы начали частные поиски. 7 февраля из обломков извлекли тело, которое позже определили как принадлежащее Сале.

Фото: Global Look Press
Источник: AFP

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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