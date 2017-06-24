В «Арарат» перейдет футболист из «Ахмата»

Автор: Алена Груздева 0

Игорь Лебеденко

Московский «Арарат» продолжает усиляться. На этот раз клуб планирует подписать Игоря Лебеденко.

Представитель клуба «Арарат» заявил, что полузащитник Игорь Лебеденко сможет присоединиться к московской команде уже на ближайших сборах в Австрии. За «Ахмат» (ранее – «Терек») хавбек выступал с 2012 года.

Планируется, что в ближайшие дни вопрос перехода футболиста будет решенным. За «Ахмат» Игорь Лебеденко в сезоне-2016/17 провел 17 матчей и отметился тремя голами.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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