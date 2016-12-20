В «Анжи» грядет смена тренера

В «Анжи» в скором времени смениться главный тренер. Основным претендентом на должность называется Сергей Ташуев.

Как стало известно, на этой неделе в «Анжи» может произойти смена тренера. С высокой долей вероятности Павела Врба на тренерском мостике сменит Сергей Ташуев.

Напомним, что чех принял махачкалинцев в начале сезона. Под его руководством они провели 17 матчей в чемпионате России, набрав в них 20 очков. Сейчас клуб из Дагестана занимает 11-е место в РФПЛ. Сергей Ташуев уже работал в «Анжи» – в 2015 году он вывел команду премьер-лигу.

Фото: Официальный сайт «Анжи»

Источник: Спорт-Экспресс