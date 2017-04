«Брайтон хоу Альбион» вышел в Премьер-лигу

Футбольный клуб «Брайтон хоу Альбион» досрочно оформил себе путевку в АПЛ. В матче 43-го тура Чемпионшипа «Брайтон» на своем поле обыграл «Уиган» со счетом 2:1.

Благодаря победе над «Уиганом» «чайки» за три тура до конца чемпионата вышли в высшую лигу Англии. Последний раз «Брайтон» играл в Премьер-лиге в сезоне 1982-83.

