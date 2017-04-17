«Брайтон хоу Альбион» вышел в Премьер-лигу

Футбольный клуб «Брайтон хоу Альбион» досрочно оформил себе путевку в АПЛ. В матче 43-го тура Чемпионшипа «Брайтон» на своем поле обыграл «Уиган» со счетом 2:1.

Благодаря победе над «Уиганом» «чайки» за три тура до конца чемпионата вышли в высшую лигу Англии. Последний раз «Брайтон» играл в Премьер-лиге в сезоне 1982-83.

"So good, so good, so good…" 🎶 It's not official yet of course, but @OfficialBHAFC know promotion is all but secured! pic.twitter.com/CR3WGRATZY — Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) April 17, 2017

Пока «Брайтон» еще не оформил чемпионство в Чемпионшипе, так как идущий на втором месте «Ньюкасл» отстает от «чаек» на семь баллов. Но победа в следующем туре обеспечит им досрочное чемпионство.

Фото: твиттер «Брайтона»

Источник: ТАСС