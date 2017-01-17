В Англии ужесточат борьбу с симуляцией на футбольном поле

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Футбольная ассоциация Англии

Скоро за симуляцию будут жестко наказывать. Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена более жестко относиться к таким моментам.

FA введут дисквалификацию за «нырки».

Для этого футбольные функционеры Англии хотят изучить опыт Шотландии, в национальном чемпионате которого за подобные действия футболисту грозит двухматчевая дисквалификация по итогам просмотра эпизода после игры.

Сегодня в Англии состоятся переигровки 1/32 финала кубка страны. Начало матчей в 22:45, 23:00 и в 23:05 по мск.

«Барнсли – «Блэкпул»

«Бёрнли – «Сандерленд»

«Уимблдон» – «Саттон Юнайтед»

«Флитвуд – «Бристоль Сити»

«Кристал Пэлас» – «Болтон»

«Линкольн Сити» – «Ипсвич Таун»

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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Никита Пронин

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