В Англии съевший пирог во время матча вратарь оштрафован на 490 долларов

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала на £375 ($490) бывшего вратаря английского футбольного клуба «Саттон» Уэйна Шоу, который съел пирог во время матча Кубка страны против «Арсенала». В этом случае FA увидела нарушение правил о ставках, так как на то, что голкипер съест пирог во время игры, можно было поставить деньги в букмекерской конторе.

FA провела слушание дела вратаря Уэйна Шоу в среду 6 сентября. На заседании было принято решение оштрафовать игрока на £375 ($490) и дисквалифицировать его на два месяца, сообщает AP.

Сотрудники FA признали, что экс-голкипер «Саттона» преднамеренно повлиял на исход одной из ставок, которую можно было сделать у букмекера.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Саттон» — «Арсенал» проходил в феврале 2017 года и завершился победой гостей со счетом 2:0. Перед началом матча БК Sun Bets, которая стала спонсором «Саттон Юнайтед» на день игры с лондонским клубом, предложила поставить на то, что Шоу съест пирог во время встречи с коэффициентом 9,0. Игрок сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных.

Сам голкипер говорил, что не ставил на это, но признался, что ставки сделали его друзья. «Друзья рассказали мне, что принимаются ставки на то, что я съем пирог во время матча. Я не ел ничего весь день, поэтому посмеялся и сказал им, что все возможно. Не думаю, что кто-то так сильно заработал на этом. Разве что кто-то отбил деньги за билет», — заявил Шоу после матча.

После того как FA завела дисциплинарное дело в отношении Шоу, руководство «Саттон Юнайтед» расторгло контракт с 45-летним голкипером. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг Букмекеров

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