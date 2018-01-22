В Англии едят червей, фанат «Ливерпуля» взорвал интернет, Погребняка увольняют за прогул. Главные новости недели

Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Фанат «Ливерпуля» взорвал интернет вирусным роликом

Теперь ему подпевает весь мир

За несколько дней до матча «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» (4:3) интернет заполонили ролики, посвященные центральной игре 23-го тура АПЛ. А один из них стал настоящим хитом. Ирландский фанат «Ливерпуля» из города Корк записал песню о Мохамеде Салахе, Садио Мане и Роберто Фирмино, которую сейчас распевают во всем мире как обычные болельщики, так и футболисты.

«Привет, ютуб! Я большой поклонник «Ливерпуля» из Корка. Меня зовут Кевин Мерфи. Я хотел сказать, что у меня есть песня, которая, как мне кажется, отлично звучала бы на Копе (фанатская трибуна «Ливерпуля». — Ред.). Я думаю, что ее стоит исполнить на матче с «Манчестер Сити». И вот моя песня» — с таких слов начинается ролик, собравший свыше миллиона просмотров. После небольшого вступления ирландский болельщик, облаченный в атрибутику «красных», начинает исполнять незамысловатую песню и причудливо кивать головой в такт мелодии.

Основой для песни стал хит группы The Archies «Sugar, Sugar» 1969 года выпуска. Самый большой поклонник «Ливерпуля» из ирландского Корка Кевин Мерфи заявляет, что написал эту песню после продажи Филиппе Коутиньо в «Барселону». Таким образом он хотел смягчить горечь болельщиков «красных», напомнив им о других футболистах из ростера «Ливерпуля». В результате видео Кевина, восхваляющее Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино, стало вирусным и покорило интернет. Ирландца пригласили выступить с этой песней возле «Энфилда» перед игрой с «МанСити» и даже позвали на телевидение, где под эту мелодию отрывался Сол Кэмпбелл.

Главного тренера «Бернли» обвинили в необычной диете

История о вреде шуток над партнерами

Бывший одноклубник Шона Дайча шокировал своим воспоминанием о нынешнем тренере «Бернли». Работа Шона Дайча впечатляет: пять лет назад он принял некрепкого середняка Чемпионшипа, вывел его в Премьер-лигу, где сейчас претендует на еврокубки. Но теперь к Дайчу приковано внимание не только в Англии, но и по всему миру, и о его карьере всплывают необычные подробности. Например, экс-партнер Дайча по команде Сорен Андерсен в датской программе Fodboldministeriet высказал необычное предположение, откуда у Дайча такой хриплый голос. По словам Андерсена, необычный тембр у главного тренера «Бернли» из-за того, что тот ел дождевых червей.

«Каждый раз, когда мы тренировались, он ходил с дождевыми червями. И, да, он их ел. Это было ужасно. Я никогда не испытывал ничего подобного. Это было немного отвратительно и очень странно. Он был хорошим игроком, и мне нравилось играть с ним, но ситуация с червями была действительно странной», — рассказал Сорен Андерсен.

Шона Дайча заставили прокомментировать сенсационное заявление, и что удивительно, он это сделал. «Я ел червей? Ну конечно, а еще курил сигары и кушал гравий на завтрак. Когда куришь сигары, завтракаешь гравием, а потом лопаешь перед тренировкой червей, голос начинает звучать прямо как у меня», — иронизировал Дайч. А потом все-таки выяснилось, что и Андерсен свою сказку не придумал. «Разумеется, я не ел никаких червей. Я никогда этого не делал. Я просто стебался над парнями: делал вид, что подношу ко рту большого сочного червяка, потом начинал его жадно жевать, выплевывал и полоскал рот водой. Сорен воспринял все слишком серьезно, не верьте ему», — заявил главный тренер «Бернли».

Погребняка увольняют за прогул

В «Динамо» нашли как минимум два весомых повода избавиться от игрока с дорогим контрактом

«Динамо» близко к исполнению своей мечты – расторгнуть контракт с нападающим Павлом Погребняком. У клуба появился серьезный повод не выплачивать игроку компенсацию: в команде зафиксировали прогул форварда. Погребняк попал в заявку бело-голубых на игру 20-го тура с махачкалинским «Анжи» (2:0), но на матч не явился. Вечером того же дня младший брат Погребняка Кирилл опубликовал в своем Instagram фотографию с Павлом из Турина с подписью: «У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать, – каждый год выбираться в Европу на футбольный матч. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супердерби, в котором будет идти борьба за первое место». Так противостояние «Ювентуса» и «Интера» (0:0) оказалось для форварда важнее собственной игры в РФПЛ.

Прогул — не единственная претензия клуба к 34-летнему игроку. Еще одной каплей стал снимок нападающего в форме «Спартака» с товарным знаком другого, не динамовского экипировщика: игрок принимал участие в рождественском турнире выпускников академии красно-белых.

«Динамо» уже оштрафовало Павла Погребняка на девять миллионов рублей – ежемесячную надбавку к зарплате футболиста. За дисциплинарный проступок Погребняку грозит увольнение, ради которого клубу придется обратиться с заявлением в РФС. Футболист отказывается расторгать соглашение по обоюдному согласию сторон и заявляет, что все еще готов выступать за московский клуб.

Райан Гиггз возглавил сборную Уэльса

Но семья валлийца не спешит радоваться за Райана

Спустя два года работы в тренерском штабе «МЮ», исполнения обязанностей временного тренера манкунианцей и сотню эфиров на английском ТВ Райан Гиггз возвращается в большой футбол. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» возглавил национальную команду Уэльса. Но отец бывшего футболиста Дэнни Уилсон совсем не радуется успехам. Он не может простить своему сыну, что тот крутил роман с женой младшего брата Родри. Из-за измены супруги развелась в 2011 году.

По словам Уилсона, он даже не может заставить себя называть Райана по имени – вместо этого использует фразу «экс-футболист». Уилсон заявил, что стыдится сына и совершенно не гордится его карьерой. Гиггз-страший глубоко разочаровался в нем и обвиняет его в отвратительном поведении по отношение к семье. Кроме того, глава семейства отметил, что Райан ставит себя превыше всего, заботится только о своем телевизионном имидже и совершенно плюет на семью.

Пока еще неизвестно, как болельщики сборной Уэльса будут реагировать на это назначение. Недавно он уживил публику признанием в том, что общался с психологом после ухода из «МЮ». Сейчас, как говорит, отец Райана, он позорит должность главного тренера сборной Уэльса. Все потому, что он дурно пахнет и своими поступками позорит честь национальной команды. Гиггз будет работать с национальной командой своей страны четыре года. Но, кажется, темное прошлое будет преследовать его всю карьеру, куда бы он ни приехал.

Подготовили: Юлия Древова, Илья Егоров, Никита Котов, Евгений Морозов

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1