В Англии дебютировала система VAR

Накануне вечером в матче 3-го раунда Кубка Англии между «Брайтоном» и «Кристал Пэлас» состоялся дебют системы видеопомощи рефери (Video Assistant Referee) в английском футболе. Напомним, впервые VAR была использована в Англии в ноябре прошлого года, во время товарищеской встречи сборных Англии и Германии.

Однако дебют системы видеопомощи в клубных матчах соревновательного характера состоялся только в понедельник вечером.

Матч на «Амекс Стэдиум» получился относительно простым для судейства, и рефери Андре Марринеру не пришлось самостоятельно подходить к монитору и просматривать видеоповторы спорных эпизодов.

В то же время однажды однажды Марринер все же обратился к новому инструменту в своем арсенале. Это случилось в концовке матча, когда нападающий «чаек» Гленн Мюррей забил победный гол (2:1) и вывел свою команду в 4-й раунд турнира на «Мидлсбро».

Марринер лишь попросил по радиосвязи своих коллег Нила Суорбрика и Питера Киркапа, расположившихся в видеостудии в Лондоне, проверить гол Мюррея на два параметра: возможный офсайд и возможная игра рукой. Однако видеоповторы не обнаружили явного нарушения правил, поэтому у Андре не возникло повода отменить гол.

Добавим, что VAR также будет использована в обоих матчах между «Арсеналом» и «Челси» в рамках полуфинала Кубка Лиги. Первый из них будет сыгран уже в среду вечером.

Фото: Global Look Press

Источник: FAPL.ru