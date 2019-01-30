В 2018 году клубы потратили на трансферы более 7 миллиардов долларов. Это новый рекорд

ФИФА опубликовала отчет о трансферах за 2018 год. Основные тезисы из него представлены ниже.

Клубы потратили на трансферы более 7,3 миллиарда долларов, это рекордный показатель (в 2017 году эта сумма составила 6,37 миллиарда). Всего переходов было 16 533, это тоже рекорд. Показатель 2017 года – 15 624 трансфера.

31 клуб потратил на трансферы более 50 миллионов долларов каждый. Вместе они потратили более половины от общей суммы трансферов за прошлый год (более половины от 7,3 миллиарда долларов). 78,2% сделок произошло с участием европейских клубов.

Трансферы с участием бразильских игроков – самые частые (1753), на втором месте аргентинцы (891), на третьем игроки из Великобритании (693).

Фото: Global Look Press

Источник: FIFA Global Transfer Market Report