Уход Венгера, фиаско «Малаги». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 апреля.

1. Арсен Венгер объявил об уходе из «Арсенала» по окончании сезона.

2. Ромелу Лукаку расторг контракт с Райолой и начал работать с агентством рэпера Jay-Z.

В этой новости прекрасно абсолютно все!

3. «Луч-Энергия» уволил Александра Григоряна.

Владивостокский клуб расторг контракт с тренером с формулировкой «из-за неудовлетворительных результатов в 2018 году».

4. «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля.

Правда РФС не будет дисквалифицировать Игоря Денисова.

5. «Малага» вылетела первой в топ-5 лигах Европы.

Андалусский клуб играл в Примере 10 сезонов подряд.

6. «Позаботьтесь об «Арсенале». Арсен Венгер покидает лондонский клуб спустя 22 года.

Фото: Global Look Press

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