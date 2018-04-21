Уход Венгера, фиаско «Малаги». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 апреля.
1. Арсен Венгер объявил об уходе из «Арсенала» по окончании сезона.
2. Ромелу Лукаку расторг контракт с Райолой и начал работать с агентством рэпера Jay-Z.
В этой новости прекрасно абсолютно все!
3. «Луч-Энергия» уволил Александра Григоряна.
Владивостокский клуб расторг контракт с тренером с формулировкой «из-за неудовлетворительных результатов в 2018 году».
4. «Локомотив» оштрафовал Игоря Денисова за оскорбление инспектора допинг-контроля.
Правда РФС не будет дисквалифицировать Игоря Денисова.
5. «Малага» вылетела первой в топ-5 лигах Европы.
Андалусский клуб играл в Примере 10 сезонов подряд.
6. «Позаботьтесь об «Арсенале». Арсен Венгер покидает лондонский клуб спустя 22 года.
Фото: Global Look Press