Уход Иньесты, прощание Эмери с «ПСЖ». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Andres Iniesta

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 апреля.

1. Андрес Иньеста объявил об уходе из «Барселоны».

Легенда покинет Каталонию в конце сезона.

2. Унаи Эмери уйдет из «ПСЖ».

3. Авиакатастрофа с самолетом «Шапекоэнсе» произошла из-за нехватки топлива.

4. Фанат набил татуировку на все тело в виде футболки «Фламенго».

Молодой человек при этом не потратил ни центра.

5. «Тоттенхэм» рассчитывает выручить около 170 млн фунтов от продажи Дембеле, Роуза, Алдервейрелда и Ваньямы.

Поспешите на распродажу в Северном Лондоне.

6. Сол Кэмпбелл может возглавить «Ипсвич».

Фото: Global Look Press

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