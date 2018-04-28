Уход Иньесты, прощание Эмери с «ПСЖ». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 апреля.
1. Андрес Иньеста объявил об уходе из «Барселоны».
Легенда покинет Каталонию в конце сезона.
2. Унаи Эмери уйдет из «ПСЖ».
3. Авиакатастрофа с самолетом «Шапекоэнсе» произошла из-за нехватки топлива.
4. Фанат набил татуировку на все тело в виде футболки «Фламенго».
Молодой человек при этом не потратил ни центра.
5. «Тоттенхэм» рассчитывает выручить около 170 млн фунтов от продажи Дембеле, Роуза, Алдервейрелда и Ваньямы.
Поспешите на распродажу в Северном Лондоне.
6. Сол Кэмпбелл может возглавить «Ипсвич».
Фото: Global Look Press