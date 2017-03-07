Увольнение Брендана Роджерса обошлось «Ливерпулю» в 15,7 млн фунтов

В 2015 году Брендан Роджерс и весь тренерский штаб были уволены из «Ливерпуля». Стало известно, сколько мерсисайдский клуб заплатил за отставку специалистов.

В связи с неудовлетворительными результатами в 2015 году в отставку с поста главного тренера «Ливерпуля» был отправлен Брендан Роджерс. Вместе с североирландцем команду покинули Шон О’Дрисколл, тренер Гари Макаллистер, тренер по физподготовке Глен Дрисколл и глава отдела аналитики соперников Крис Дэвис.

По имеющейся информации, отставка обошлась мерсисайдскому клубу в 15,7 млн фунтов.

Ранее из опубликованного финансового отчета за сезон-2015/16 стало известно, что «Ливерпуль» понес убытки на сумму 19,8 млн фунтов, в основном из-за дополнительных инвестиций в первую команду. При этом выручка за год до 31 мая 2016 года составила 301 млн фунтов.

Брендан Роджерс возглавлял «Ливерпуль» с 2012 по 2015 год. Высшим достижением за время, проведенное в мерсисайдском клубе, является серебро английского первенства сезона 2013/14.

Фото: Global Look Press

Источник: ThisIsAnfield.com