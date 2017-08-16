Усману Дембеле запрещено общаться с партнерами по «Боруссии» Д

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле вернулся к тренировках после отстранения от них. Француз проводил занятия индивидуально.

20-летний форвард не общался с игроками немецкого клуба, так как руководство «Боруссии» запретило ему это. Напомним, Дембеле был отстранен от тренировок из-за того, что пропустил одно занятие.

Сообщается, что Усманом активно интересуется «Барселона». Сине-гранатовые готовы заплатить за футболиста около ста миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Get Footbal News