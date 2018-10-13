Усэйн Болт забил первые голы в футболе, состоялись очередные матчи Лиги наций, арестован четвертый фигурант дела Кокорина-Мамаева. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 октября.

1. Лига наций УЕФА. 12 октября. Результаты дня

Состоялись еще семь матчей 3-го тура Лиги наций. Бельгия одолела Швейцарию, Хорватия и Англия сыграли вничью и другие результаты игрового дня.

2. Усэйн Болт забил первые голы в профессиональном футболе

Самый быстрый человек на планете отличился забитыми мячами в составе австралийского клуба «Сентрал Кост Мэринерс».

3. УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в организации договорного матча

Речь идет об игре 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, когда парижане разгромили сербов со счетом 6:1.

4. Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Жозе Моуринью считает, что швед положительно повлияет на моральный дух команды.

5. Суд арестовал четвертого фигуранта дела Александра Кокорина и Павла Мамаева

Все четверо будут находиться под стражей как минимум до 8 декабря.

6. Тьерри Анри в понедельник возглавит «Монако»

Легендарный француз сменит на посту главного тренера монегасков уволенного в четверг Леонарду Жардима.

Фото: Global Look Press

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