Усэйн Болт забил первые голы в футболе, состоялись очередные матчи Лиги наций, арестован четвертый фигурант дела Кокорина-Мамаева. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 12 октября.
1. Лига наций УЕФА. 12 октября. Результаты дня
Состоялись еще семь матчей 3-го тура Лиги наций. Бельгия одолела Швейцарию, Хорватия и Англия сыграли вничью и другие результаты игрового дня.
2. Усэйн Болт забил первые голы в профессиональном футболе
Самый быстрый человек на планете отличился забитыми мячами в составе австралийского клуба «Сентрал Кост Мэринерс».
3. УЕФА подозревает «ПСЖ» и «Црвену Звезду» в организации договорного матча
Речь идет об игре 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, когда парижане разгромили сербов со счетом 6:1.
4. Златан Ибрагимович может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Жозе Моуринью считает, что швед положительно повлияет на моральный дух команды.
5. Суд арестовал четвертого фигуранта дела Александра Кокорина и Павла Мамаева
Все четверо будут находиться под стражей как минимум до 8 декабря.
6. Тьерри Анри в понедельник возглавит «Монако»
Легендарный француз сменит на посту главного тренера монегасков уволенного в четверг Леонарду Жардима.
Фото: Global Look Press