Усэйн Болт принял участие в тренировке «Боруссии» Дортмунд

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт принял участие в открытой тренировке дортмундской «Боруссии». Было забито несколько голов.

Спортсмен поучаствовал в упражнениях вместе и игроками немецкого клуба. Тренировка была открытой для прессы и болельщиков.

New Levels pic.twitter.com/Y9x86iQrMt — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) March 23, 2018

Накануне стало известно, что Болт проведет тренировку с «Боруссией». Ранее Болт тренировался в составе южноафриканской команды «Мамелоди Сандаунз», а также неоднократно заявлял о желании начать карьеру профессионального футболиста. 10 июня легкоатлет примет участие в благотворительном матче в Манчестере.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер «Боруссии»