Уругвай вышел в плей-офф вслед за Россией, Криштиану Роналду снова вытащил Португалию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 июня.
1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 21 июня
Где сегодня смотреть футбол.
2. ЧМ-2018. Результаты дня
Португалия одолела Марокко, Уругвай вслед за Россией вышел в плей-офф, гол Диего Косты принес Испании первую победу на турнире.
3. ЦСКА объявил о трансфере защитника сборной Исландии Хердюра Магнуссона
Клуб впервые за 7 лет приобрел защитника.
4. Андрей Лунин — новый игрок мадридского «Реала»
После предстоящего перехода в мадридский клуб 19-летний голкипер сборной Украины уйдет в аренду.
5. «Боруссия» Д не будет выкупать Миши Батшуайи у «Челси»
«Шмели» отказались выкупать контракт 24-летнего бельгийца.
Фото: Global Look Press