Уругвай вышел в плей-офф вслед за Россией, Криштиану Роналду снова вытащил Португалию. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 июня.

1. Расписание телетрансляций ЧМ-2018 — 21 июня

Где сегодня смотреть футбол.

2. ЧМ-2018. Результаты дня

Португалия одолела Марокко, Уругвай вслед за Россией вышел в плей-офф, гол Диего Косты принес Испании первую победу на турнире.

3. ЦСКА объявил о трансфере защитника сборной Исландии Хердюра Магнуссона

Клуб впервые за 7 лет приобрел защитника.

4. Андрей Лунин — новый игрок мадридского «Реала»

После предстоящего перехода в мадридский клуб 19-летний голкипер сборной Украины уйдет в аренду.

5. «Боруссия» Д не будет выкупать Миши Батшуайи у «Челси»

«Шмели» отказались выкупать контракт 24-летнего бельгийца.



Фото: Global Look Press

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