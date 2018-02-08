Уроки симуляции от Почеттино, новый клуб Эвра, борьба за пиво на стадионах. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 февраля.

1. Маурисио Почеттино: «Симуляции – это скилл, который нужно отрабатывать на тренировках»

Главный тренер «Тоттенхэма» считает, что чрезмерная зацикленность людей на желании усмотреть в игре футболистов жульничество может привести к тому, что мы потеряем футбол.

2. Сергей Прядкин: «Ведется работа по разрешению продажи пива на стадионах»

Президент РФПЛ ответил на вопросы болельщиков.

3. Патрис Эвра заключил с «Вест Хэмом» контракт до конца сезона

В «Вест Хэме» футболист получил игровой номер 27.

4. Эль-Хаджи Диуф будет баллотироваться в президенты Сенегала

Бывший футболист английского «Ливерпуля» Эль Хаджи Диуф идет по стопам Джорджа Веа.

5. Руслан Камболов и Иван Князев подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Игроков подозревают в нарушении правил, связанных с употреблением допинга. 

Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 8 февраля). Старт Олимпиады-2018

 

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