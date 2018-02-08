Уроки симуляции от Почеттино, новый клуб Эвра, борьба за пиво на стадионах. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 февраля.
1. Маурисио Почеттино: «Симуляции – это скилл, который нужно отрабатывать на тренировках»
Главный тренер «Тоттенхэма» считает, что чрезмерная зацикленность людей на желании усмотреть в игре футболистов жульничество может привести к тому, что мы потеряем футбол.
2. Сергей Прядкин: «Ведется работа по разрешению продажи пива на стадионах»
Президент РФПЛ ответил на вопросы болельщиков.
3. Патрис Эвра заключил с «Вест Хэмом» контракт до конца сезона
В «Вест Хэме» футболист получил игровой номер 27.
4. Эль-Хаджи Диуф будет баллотироваться в президенты Сенегала
Бывший футболист английского «Ливерпуля» Эль Хаджи Диуф идет по стопам Джорджа Веа.
5. Руслан Камболов и Иван Князев подозреваются в нарушении антидопинговых правил
Игроков подозревают в нарушении правил, связанных с употреблением допинга.
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