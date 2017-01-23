«Урал»: Пусть букмекеры не принимают ставки на наши матчи — будем счастливы!

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведских прокомментировал информацию агентства Federbet. Согласно ей в контрольной игре между «Астрой» и «Уралом» наблюдалось сильное движение коэффициентов.

«Мы уже устали обращать внимание на заявления букмекеров! С их слов, мы сливаем товарищеские игры? Пусть говорят, что хотят. Могут даже не принимать ставки на матчи с участием «Урала» — мы только счастливы будем! Если говорить серьезно, то сильное движение коэффициентов могло быть связано с изменениями в составе «Астры», которые произошли уже по ходу игры — там тренер полностью состав поменял. В любом случае «Урал» здесь абсолютно ни при чем и в матче с «Астрой» команда выполняла конкретную задачу – подготовку к возобновлению сезона в РФПЛ», — заявил Медведских.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»