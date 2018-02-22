«Урал» объявил о заключении контракта с украинским хавбеком

Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с 27-летним украинским полузащитником Дмитрием Хомченовским. Игрок, выступавший в первой части нынешнего сезона за польский клуб «Ягеллония», уже прибыл в расположение «Урала» и сегодня был внесен в заявку клуба для участия в Чемпионате России.

Летом 2007 года полузащитник дебютировал на профессиональном уровне за основной состав «Олимпика». В Донецке Хомченовский выступал до 2010 года и провел в общей сложности 74 матча за «Олимпик», отметившись 10 забитыми мячами. «Олимпик» в то время выступал в первой лиге Чемпионата Украины. А дебют полузащитника в Премьер-Лиге состоялся в 2010 году – уже в составе «Кривбасса».

Через год Хомченовский, ставший одним из открытий чемпионата, перешел в луганскую «Зарю». В клубе из Лугаска Хомченовский в итоге выступал на протяжении пяти лет, провел более ста матчей в чемпионате Украины и отметился 15 забитыми мячами. В составе «Зари», где Дмитрий был основным футболистом, Хомченовский принял участие и в двух еврокубковых кампаниях, проведя в Лиге Европы в общей сложности 10 матчей. Добавим, что в 2013-2014 годах Хомченовский вызывался в национальную сборную Украины. В 2015 году Дмитрий перешел в клуб испанской Сегунды — «Понферрадина». А в 2016-м заключил контракт с польской «Ягеллонией».

Вместе с этим клубом Хомченовский в прошлом году выиграл серебряные медали Чемпионата Польши, а также вновь принял участие в поединках Лиги Европы. За полтора сезона украинский полузащитник провел 34 матча в чемпионате Польши, в которых отметился 3 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Урала»