«Урал» объявил о переходе Никиты Глушкова

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Глушков

К «Уралу» присоединился полузащитник Никита Глушков. Ранее игрок выступал за «Сибирь».

Состав «Урала» пополнил 22-летний российский полузащитник Никита Глушков. Футболист будет выступать в составе екатеринбургского клуба под 32-м номером.

В текущем сезоне Глушков выступал за «Сибирь», в составе которой провёл в ФНЛ 23 матча и забил один гол.

Полную таблицу трансферов можно посмотреть здесь.

Фото: Официальный Твиттер «Урала»

ИсточникОфициальный Твиттер «Урала»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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