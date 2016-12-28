«Урал» объявил о переходе Никиты Глушкова

К «Уралу» присоединился полузащитник Никита Глушков. Ранее игрок выступал за «Сибирь».

Состав «Урала» пополнил 22-летний российский полузащитник Никита Глушков. Футболист будет выступать в составе екатеринбургского клуба под 32-м номером.

Состав «Урала» пополнил 22-летний российский полузащитник Никита Глушков, который будет выступать в нашей команде под 32 номером. pic.twitter.com/zPXHcL1zb3 — ФК Урал (@FCURAL) December 28, 2016

В текущем сезоне Глушков выступал за «Сибирь», в составе которой провёл в ФНЛ 23 матча и забил один гол.

Полную таблицу трансферов можно посмотреть здесь.

Фото: Официальный Твиттер «Урала»

Источник: Официальный Твиттер «Урала»