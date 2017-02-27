«Урал» и «Амкар» сыграют в Екатеринбурге

Матч «Урала» и «Амкара» пройдет в Екатеринбурге. Об этом заявила пресс-служба клуба.

«Хорошая новость! РФПЛ разрешила «Уралу» провести матч с «Амкаром» на своем стадионе. Агрономы стадиона приложили огромные усилия для подготовки поля к возобновлению чемпионата России. Комиссия РФПЛ признала качество поля приемлемым для проведения матча», — сообщила пресс-служба «Урала».

Отметим, что из-за проблем с местным газоном в Краснодар был перенесен матч 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром».

«Урал» занимает 13-ю строчку с 14-ю очками. Пермский клуб идет на 6 месте, имея в своем активе 27 баллов.

Матч «Урал» — «Амкар» пройдет 5 марта в 11:30 по мск.

Фото: официальный сайт «Урала»

Источник: официальный твиттер «Урала»