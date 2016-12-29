«Урал» готов отпустить Лунгу в ОАЭ, если поступит хорошее предложение

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Чисамба Лунгу
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб получил предложение от команды «Аль-Джазира» по трансферу Чисамбы Лунгу. Решение будет принято в январе.

«Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведем позже. Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим», — сказал Иванов.

Также Григорий Иванов отметил, что не хочет принимать решение о продаже хавбека, не пообщавшись на эту тему с самим Лунгу. Скорее всего, решение будет принято в январе.

В текущем сезоне Лунгу провел 17 матчей в составе «Урала». Отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Фото: официальный сайт «Урала»
Источник: 66.ru

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Никита Пронин

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