«Урал» готов отпустить Лунгу в ОАЭ, если поступит хорошее предложение



Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб получил предложение от команды «Аль-Джазира» по трансферу Чисамбы Лунгу. Решение будет принято в январе.



«Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведем позже. Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим», — сказал Иванов.

Также Григорий Иванов отметил, что не хочет принимать решение о продаже хавбека, не пообщавшись на эту тему с самим Лунгу. Скорее всего, решение будет принято в январе.



В текущем сезоне Лунгу провел 17 матчей в составе «Урала». Отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Фото: официальный сайт «Урала»

Источник: 66.ru