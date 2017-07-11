Унаи Эмери встречался с отцом Килиана Мбаппе по поводу трансфера игрока

«ПСЖ» сохраняет интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе. Однако француз не хочет покидать клуб.

Тренер парижской команды Унаи Эмери ездил в город Бонди. Там живет отец форварда Вилфрид Мбаппе. Стороны обсудили возможный переход, но 18-летний нападающий по-прежнему намерен провести ближайший сезон в «Монако».

Ожидается, что руководство клуба из княжества вскоре встретится с окружением Мбаппе. «Монако» планирует продлить контракт с Килианом, сильно увеличив зарплату футболиста, чтобы закрыть тему с возможным переходом игрока в другой клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport