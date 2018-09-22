Унаи Эмери стал рекордсменом Лиги Европы, Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА, Оскар Табарес продлил контракт со сборной Уругвая. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 сентября.
1. Россия оторвалась от Португалии в клубном рейтинге УЕФА
Наши команды одержали лишь одну победу в первом туре еврокубков, но этого хватило, чтобы закрепиться на 6-м месте.
2. Унаи Эмери стал рекордсменом по количеству побед в матчах Лиги Европы
Его «Арсенал» начал еврокубковую кампанию с выигрыша у «Воркслы» (4:2).
3. Оскар Табарес продлил контракт со сборной Уругвая до 2022 года
Самый возрастной тренер ЧМ-2018 намерен продолжать работу.
4. Дуглас Коста получил травму и выбыл на месяц
Незадолго до этого игрок «Ювентуса» заработал 4-матчевую дисквалификацию в Серии А за плевок в соперника.
5. Жерар Пике хочет организовать новый теннисный турнир
Планируется, что призовой фонд составит 10 миллионов долларов.
Фото: Global Look Press