Унаи Эмери стал рекордсменом Лиги Европы, Россия оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА, Оскар Табарес продлил контракт со сборной Уругвая. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 сентября.

1. Россия оторвалась от Португалии в клубном рейтинге УЕФА

Наши команды одержали лишь одну победу в первом туре еврокубков, но этого хватило, чтобы закрепиться на 6-м месте.

2. Унаи Эмери стал рекордсменом по количеству побед в матчах Лиги Европы

Его «Арсенал» начал еврокубковую кампанию с выигрыша у «Воркслы» (4:2).

3. Оскар Табарес продлил контракт со сборной Уругвая до 2022 года

Самый возрастной тренер ЧМ-2018 намерен продолжать работу.

4. Дуглас Коста получил травму и выбыл на месяц

Незадолго до этого игрок «Ювентуса» заработал 4-матчевую дисквалификацию в Серии А за плевок в соперника.

5. Жерар Пике хочет организовать новый теннисный турнир

Планируется, что призовой фонд составит 10 миллионов долларов.

Фото: Global Look Press

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