Унаи Эмери может возглавить «Вест Хэм»

Новым тренером «Вест Хэма» может стать покинувший «ПСЖ» Унаи Эмери. 47-летний испанец сейчас является главным кандидатом на вакантный после ухода Дэвида Мойеса пост.

Лондонцы намерены назначить нового тренера в течение десяти дней, и Эмери на следующей неделе проведет переговоры с руководством клуба.

Другими кандидатами на пост тренера «Вест Хэма» были Паулу Фонсека и Рафаэль Бенитес. Однако португалец решил продлить контракт с «Шахтером» на два года, а испанец просит зарплату 10 миллионов фунтов в год, и в его контракте с «Ньюкаслом» есть отступные – 6 миллионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com