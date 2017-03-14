Унаи Эмери может сменить Лучано Спаллетти в «Роме»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери летом может сменить прописку. Он является одним из главных кандидатов на место Лучано Спаллетти в «Роме», которое освободится в конце сезона.

По информации источника, уход Спаллетти по окончании сезона является формальным вопросом, а Эмери является приоритетным выбором для руководства римлян. В круг кандидатов на пост главного тренера команды также входят Луис Энрике, Роберто Манчини, Винченцо Монтелла, Джан Пьеро Гасперини и Эусебио Ди Франческо.

Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что Спаллетти достиг устной договорённости о переходе в «Ювентус» будущим летом, однако сам специалист заявил, что никаких предварительных контрактов не подписывал. При этом Спаллетти сообщил, что покинет свой пост, если не выиграет чемпионат Италии, в котором «Рома» после 28 туров занимает второе место в турнирной таблице и уступает восемь очков лидирующему «Ювентусу».

Фото: Global Look Press

Источник: Il Messaggero