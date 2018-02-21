Унаи Эмери: «Марсель» и «Реал» знают, что им предстоит поездка в Париж, но они не знают, что их здесь на самом деле ждет»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери призвал болельщиков поддержать свою команду в преддверии матчей с «Марселем» и «Реалом». Оба матча будут проходить на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс».

«Мы показывали, на что способны, в большинстве матчей сезона, особенно на «Парк де Пренс». Мы чувствуем себя здесь огромной силой, поэтому и выиграли 17 предыдущих матчей на своем поле.

«Марсель» и «Реал» знают, что им предстоит поездка в Париж, но они не знают, что их здесь на самом деле ждет. Это очень важные матчи для тех, кто нас поддерживает.

Наша команда сплочена и уверена в себе, и она будет такой в этих матчах. Мы полностью выложимся на своем поле и не будем думать о прошлом или будущем. Эти матчи станут историей «ПСЖ», – говорит Эмери.

Напомним, матч с «Марселем» состоится 26 февраля, а матч с мадридским «Реалом» пройдет 6 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca