Умер известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин. До своего 79-летия Владимир не дожил всего один день.

Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи «Футбольное обозрение».

Комментатор перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.

Сегодня умер Владимир Перетурин — известный комментатор и динамовский болельщик… Глубокие соболезнования родным и близким от ФК Динамо pic.twitter.com/RIZ5nOyVC1 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) May 22, 2017

Источник: Р-Спорт