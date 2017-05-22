Умер Владимир Перетурин

Автор: Никита Пронин 0

Владимир Перетурин

Умер известный спортивный телекомментатор Владимир Перетурин. До своего 79-летия Владимир не дожил всего один день.

Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие состязания по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи «Футбольное обозрение».

Комментатор перенес несколько инсультов, в последние годы он был прикован к постели.

Источник: Р-Спорт

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