Умер легендарный французский нападающий Раймон Копа

Сегодня ушел из жизни легендарный нападающий сборной Франции Раймон Копа. Экс-футболисту мадридского «Реала» и французского «Реймса» было 85 лет.

Первым клубо Раймона Копы был французский «Анже», в котором он выступал с 1949 по 1951 год. Затем француз перешел в «Реймс», с которым за 5 лет дважды становился чемпионом Франции. В 1956 году Копа перебрался в мадридский «Реал», с которым трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов (нынешняя Лига чемпионов), а также дважды становился чемпионом Испании. В 1959 году Раймон вернулся в «Реймс» и еще дважды поднял трофей чемпионата Франции. За клубную карьеру Копа забил 123 мяча в 541 матче.

За свою национальную сборную Раймон Копа провел 45 матчей и забил 18 мячей. Копа становился бронзовым призером чемпионата мира 1958 года и в этом же году стал обладателем «Золотого мяча». Также форвард получал «Серебряный мяч» и «Бронзовый мяч».

Важно отметить, что Раймон Копа удостоился награды ордена Почентного легиона в 1970 году. Он стал первым футболистом, который получил эту награду.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP