Умер футболист «Аякса» 70-х Пит Кейзер

Печальные новости пришли из Нидерландов. Ушел из жизни один из игроков амстердамского «Аякса» 70-х годов прошлого столетия.

На 74-м году жизни скончался экс-полузащитник Пит Кейзер. По заявлениям СМИ, Кейзер умер в результате длительной болезни. За «Аякс» Пит выступал на протяжении 15 лет (с 1960 по 1975 года). В составе столичного клуба футболист неоднократно становился обладателем внутренних титулов. Также хавбек завоевал три Кубка европейских чемпионов подряд (с 1970 по 1973 года).

Кейзер занимает четвертое место в истории «Аяксе» по играм за клуб. За амстердамцев Пит сыграл 490 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА